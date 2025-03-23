Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Саудиты замахнулись на «азиатский пирог». Москва дала отпор.

Саудиты замахнулись на «азиатский пирог». Москва дала отпор.

Наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд© РИА Новости / Алексей Никольский Поставки нефти из России в Индию и Китай просели — помехи создали очередные санкции.

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Комментарии
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W
Walery
От почти &quot;бесплатной&quot; нефти мало кто сможет отказываться.
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8 час.
Людмила Фирстова
Валерий, она далеко не бесплатная! Не пишите явную ложь! Никто не будет продавать, вернее дарить ресурсы своего государства, прочтите ВНИМАТЕЛЬНО статью
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7 час.
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