Саудиты замахнулись на «азиатский пирог». Москва дала отпор.

Наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд© РИА Новости / Алексей Никольский Поставки нефти из России в Индию и Китай просели — помехи создали очередные санкции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии