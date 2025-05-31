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WSJ: Трамп считает Маска смесью гения и мальчика

WSJ: Трамп считает Маска смесью гения и мальчика

Zuma/TASS Президент США Дональд Трамп считает предпринимателя и бывшего главу департамента эффективности американского правительства (DOGE) Илона Маска наполовину гением, наполовину – маленьким мальчиком, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

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Комментарии
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Eduard
Тоже вечно в кепке,вроде не лысый!
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10 час.
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