WSJ: Трамп считает Маска смесью гения и мальчика

Zuma/TASS Президент США Дональд Трамп считает предпринимателя и бывшего главу департамента эффективности американского правительства (DOGE) Илона Маска наполовину гением, наполовину – маленьким мальчиком, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
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