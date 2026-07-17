Блогера Илью Ремесло отправили в СИЗО по делу о распространении фейков об Армии России. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для блогера и общественного деятеля Ильи Ремесло.
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