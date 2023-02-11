США обвинили Россию в использовании нефти в качестве оружия

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что решение Москвы о сокращении добычи нефти принято в ответ на попытки Запада ввести ограничения на стоимость поставляемого Россией углеводородного сырья.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что решение Москвы о сокращении добычи нефти принято в ответ на попытки Запада ввести ограничения на стоимость поставляемого Россией углеводородного сырья.
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