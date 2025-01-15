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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар ведет переговоры с «Чикаго Файр». Клуб МЛС предлагает бразильцу контракт на 2 года (Foot Mercato)

Нападающий «Аль-Хилаля» ведет переговоры с «Чикаго Файр», сообщает Foot Mercato. Американский клуб хочет подписать бразильца в январе и ведет с ним переговоры о двухлетнем контракте.

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