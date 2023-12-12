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Царьград

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Власти Ростова отчитались о борьбе с гололёдом. Но горожане на улицах не видят результат

Власти Ростова отчитались о борьбе с гололёдом. Но горожане на улицах не видят результат

Куда жаловаться ростовчанам?Борьба с сильнейшим гололёдом и гололедицей в Ростове продолжается. Вчера синоптики впервые объявили в Ростовской области штормовое предупреждение из-за этого природного явления.

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