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Царьград

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ФСБ задержала россиянина за госизмену и подготовку диверсий

ФСБ задержала россиянина за госизмену и подготовку диверсий

В Нижегородской области в 2024 году арестован россиянин, обладающий также немецким гражданством. Ему предъявлены обвинения в диверсии, госизмене и незаконных операциях с деньгами и взрывчатыми веществами.

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