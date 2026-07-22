ФСБ задержала россиянина за госизмену и подготовку диверсий

В Нижегородской области в 2024 году арестован россиянин, обладающий также немецким гражданством. Ему предъявлены обвинения в диверсии, госизмене и незаконных операциях с деньгами и взрывчатыми веществами.
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