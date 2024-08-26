Спутница Павла Дурова пропала после его ареста

Девушка сказала родственникам, что собирается поехать во Францию.Близкие криптокоуча Юлии Вавиловой, которая, предположительно, находилась рядом с Павлом Дуровым во время задержания во Франции, заявили о ее пропаже.
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