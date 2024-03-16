«Господь говорит: прощай!..»

Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя!.Такими проникнутыми сыновней скорбью словами, возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры, Святая Церковь сегодня за вечерним богослужением обращается к Богу.