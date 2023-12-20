Квартальная чистая прибыль FedEx выросла на 14%

Чистая прибыль американской транспортной компании FedEx по итогам квартала, завершившийся 30 ноября 2023 года, выросла на 14% до $900 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из финансовой отчетности компании.
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