«Твой голова пуля получит, это я тебе обещаю»: Ничего особенного, просто абу-бандит из Азербайджана прямо в зале суда распускает язык

Юрий Кот Миграционная политика ведёт Россию к большому "Крокусу" Касаясь вопроса миграции, не хочется писать о недавней потасовке в Москве с участием 23 ценнейших специалистов, об убийстве узбеком жителя Владивостока и о многих других случаях беспредела.