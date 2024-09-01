«Твой голова пуля получит, это я тебе обещаю»: Ничего особенного, просто абу-бандит из Азербайджана прямо в зале суда распускает язык

Юрий Кот Миграционная политика ведёт Россию к большому "Крокусу" Касаясь вопроса миграции, не хочется писать о недавней потасовке в Москве с участием 23 ценнейших специалистов, об убийстве узбеком жителя Владивостока и о многих других случаях беспредела.
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