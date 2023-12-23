В ПРиангарье прицеп грузовика вылетел на встречку и въехал в хэтчбек: погиб мужчина

В Тайшетском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб мужчина. Вечером 22 декабря на автодороге Р-255 «Сибирь» 41-летний водитель грузовика “МАЗ” с полуприцепом ехал из Красноярска в Иркутск.