В Мурманской области перед судом предстанет организатор и трое участников канала незаконной миграции

В июне 2025 года сотрудниками центра по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии была задержана ранее несудимая жительница города Мурманска и трое мужчин.