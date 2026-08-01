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Порядок, государство

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В Мурманской области перед судом предстанет организатор и трое участников канала незаконной миграции

В июне 2025 года сотрудниками центра по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии была задержана ранее несудимая жительница города Мурманска и трое мужчин.

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