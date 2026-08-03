Летающий «Редут»: как за двадцать лет до Ту-126 радар подняли на дальнем бомбардировщике Реконструкци.
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Летающий «Редут»: как за двадцать лет до Ту-126 радар подняли на дальнем бомбардировщике Реконструкци.
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