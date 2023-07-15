Самолет "Байкал" нужен ли он нам?

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Комментарии
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Юрий Рычков
Был ведущим инженером в Душанбе в 1986 году и вводил в эксплуатацию Ан-28 и очень в нем разчарован. Самое главное самолет выпускается польшей (с маленькой буквы) и на рекламации не реагировали НИ НА ОДНУ! Второе на самолете слишком много поверхностей их композитных материалов-в эксплуатации очень сложны . На замечания эксплуатации не реагировали и где сейчас разработчики? Где КБ Антонова? Доработки и изменения кто будет разрабывать?
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