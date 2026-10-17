Щелковский городской суд поставил точку в резонансном деле об убийстве 20-летнего спортсмена Арсения Ерошевича, чья жизнь оборвалась после жестокого избиения в августе 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Азаров: Население...
- "Вот такие у нас ...
- Дания ограничит в...
Оспорить надо, т.к. слишком маленькие сроки за сознательное убийство! Наши суды либерально относятся к понаехавшим преступникам, судя по всему, согласно распоряжениям с самого верха!