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Федеральный бюджет: 40% субсидий на новый общественный транспорт в России

Федеральный бюджет: 40% субсидий на новый общественный транспорт в России

С 2025 года Россия направит федеральные субсидии на обновление общественного транспорта. Внедрение нового порядка финансирования обсудили на заседании под руководством Алексея Цыденова, губернатора Бурятии, в рамках Государственного совета.

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