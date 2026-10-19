Как сообщили 19 октября в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Адмиралтейском районе с сегодняшнего дня по 20 ноября будет затруднено движение транспорта по Английской набережной от Сенатской площади до Замятина переулка, по Галерной улице от Сенатской площади до Замятина переулка, по Конногвардейскому бульвару от Сенатской площади до Замятина переулка.
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