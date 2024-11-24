Группа «Комбинация» воссоединилась спустя шесть лет. Об этом сообщает Mash. «Алена Апина и Татьяна Иванова готовы эксклюзивно выступить на новогоднем корпоративе за 5 млн рублей, из которых большая часть суммы улетит на счет Апиной», — говорится в публикации.