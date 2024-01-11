Ученые обнаружили, что вирус Зика может успешно уничтожать опухоли у мышей с нейробластомой

Ученые из Детской больницы Немура и Медицинского колледжа Университета центральной Флориды обнаружили, что вирус Зика может успешно уничтожать опухоли у мышей с нейробластомой, одной из опасных форм рака у детей.
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