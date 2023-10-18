У Альянса уже заканчиваются запасы оружия, и нападение ХАМАС окончательно поставило его в затруднительное положение.
СМИ: НАТО прощается с Зеленским
Комментарии
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Natalija Osminina
Следующим шагом НАТО будет уход со всей Восточной Европы.
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19 час.
Валентин Щербаков
После заявления этого старого маразматика и пердуна Байдена нам надо уничтожить и НАТО и пиндосню.....
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15 час.
Natalija Osminina
Чего его уничтожать, они сами умирают.
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14 час.
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