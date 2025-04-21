«Уверен, он думает, что Деми — его жена»: супруга Брюса Уиллиса написала книгу

Эмма Хеминг Уиллис поделилась воспоминаниями, как впервые узнала о страшном заболевании супруга. В марте 2022 года знаменитому актёру Брюсу Уиллису поставили диагноз - лобно-височная деменция — патология, которая приводит к потере памяти и дезориентации в пространстве и времени.
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