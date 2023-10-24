Для Steam и PS5 анонсировали хоррор на выживание, который выглядит, как смесь пер...

Для Steam и PS5 анонсировали хоррор на выживание, который выглядит, как смесь первых частей Resident Evil и Final FantasyНезависимая компания SFB Games анонсировала олдскульный хоррор на выживание Crow Country, который выглядит, как смесь первых частей Resident Evil (игровой процесс) и Final Fantasy (визуальный стиль).
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