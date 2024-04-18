Показана европейская версия паркетника Citroen C3 Aircross

Показана европейская версия паркетника Citroen C3 AircrossКомпактный паркетник Citroen C3 Aircross нового поколения представлен почти год назад, но то был упрощенный и удешевленный вариант для рынков Индии и Латинской Америки.
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