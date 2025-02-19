Убившая 3-летнюю дочь топором мать заявила, что была в состоянии аффекта

В Курагинском районе Краснодарского края началось рассмотрение уголовного дела в отношении 34-летней женщины, которая обвиняется в убийстве топором трехлетней дочери и покушении на убийство восьмилетней дочери, сообщили в региональной прокуратуре.
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