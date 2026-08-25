«Схемы и сопли»: Конфликт основателя лиги поп-ММА и главы Международной ассоциации бокса

Основатель скандальной лиги поп-ММА (бои в микс-файте между непрофессионалами) Hardcore Fighting Анатолий Сульянов обвинил главу Международной ассоциации бокса и друга главы Службы безопасности президента России Умара Кремлева в «нападении».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии