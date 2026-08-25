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«Схемы и сопли»: Конфликт основателя лиги поп-ММА и главы Международной ассоциации бокса

«Схемы и сопли»: Конфликт основателя лиги поп-ММА и главы Международной ассоциации бокса

Основатель скандальной лиги поп-ММА (бои в микс-файте между непрофессионалами) Hardcore Fighting Анатолий Сульянов обвинил главу Международной ассоциации бокса и друга главы Службы безопасности президента России Умара Кремлева в «нападении».

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