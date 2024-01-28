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Самый точный гороскоп на неделю c 29 января по 4 февраля 2024

Самый точный гороскоп на неделю c 29 января по 4 февраля 2024

Гороскоп на следующую неделю, c 29 января по 04 февраля, для всех знаков зодиака. Неделя будет очень спокойной, никаких сложностей, никаких резких изменений, но вот понедельник при этом даст повышенную чувствительность, все будут восприимчивы к эмоциям людей вокруг, в первой половине недели лучше отказаться от употребления алкогольных напитков, а еще в эти дни вся правда может всплыть наружу.

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