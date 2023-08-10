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НТВ начал снимать фильм «Больше чем футбол», Охлобыстин играет тренера сборной. По сюжету Россия занимает место Англии на Евро и имеет 2 недели на подготовку

НТВ начал снимать фильм «Больше чем футбол», Охлобыстин играет тренера сборной. По сюжету Россия занимает место Англии на Евро и имеет 2 недели на подготовку

Иван Охлобыстин сыграет роль главного тренера сборной России, а актер и музыкальный исполнитель Алексей Воробьев сыграет роль футболиста.

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