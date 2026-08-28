В Казани задержали водителя, не уступившего дорогу скорой помощи

Водитель не уступил дорогу скорой помощи Фото-скриншот видеоматериалов, опубликованных на канале ГАИ Казани в МАКС Водителя автомобиля Citroën, отказавшегося пропустить автомобиль скорой помощи в Казани, задержали полицейские.
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