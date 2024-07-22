«Город, созданный, чтобы страдать»: Питер глазами социолога

Болота и климат сформировали здешний менталитет. Так говорит о Санкт-Петербурге современная наука. В сериале «Питер глазами…» «РосБалт» публикует личные впечатления о Северной столице представителей самых разных профессий.
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