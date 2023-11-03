Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ксения Фотина
    Странно! Откуда у Киева появилось такое войско - аж 120 тыс.? Это когда выскребаются с улиц все хохлики, которые попа...Украина сосредото...
  • Геннадий Бережнов
    Мы более не сможем разговаривать с Нетаньяху. Мы вычеркнули его, говорит Эрдоган. Однако говорить одно, но не мешало ...Эрдоган заявил об...
  • Ольга
    Вы полностью коммент читайте - это был сарказм.Пугачева ночью ве...

Параллели

Параллели

Такие яркие параллели, такие очевидные.Есть нацистский Израиль, есть нацистская Украина. Есть маленькая Газа, есть маленький Донбасс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх