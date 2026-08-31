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Илья Карпухин: «Предложение от «Ак Барса» продлить контракт было. Проект «Автомобилиста» показался более перспективным, и переговоры шли очень туго с казанской стороны»

Илья Карпухин рассказал, как оказался в «Автомобилисте». «Предложение от «Ак Барса» продлить контракт было.

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