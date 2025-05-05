Пошёл в штурмовики, бился на Курском и Краснолиманском направлениях: история героя с позывным Аверс

Ветеран штурмовых подразделений с позывным Аверс поделился с военкором RT Александром Симоновым тем, как после миномётного обстрела ВСУ, в результате которого пострадали дети, решил добровольно отправиться на передовую.
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