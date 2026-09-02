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Почти три десятка нелегальных мигрантов выявили в Алтайском крае

Почти три десятка нелегальных мигрантов выявили в Алтайском крае

Кроме того, за пять дней в Алтайском крае возбудили пять уголовных дел по фактам преступлений, связанных с незаконной миграцией Правоохранители обнаружили 29 иностранцев, незаконно находившихся на территории Алтайского края.

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