Новая Наталья Водянова: как 10-летняя девочка Тая из деревни на Алтае стала моделью и снялась для крупного российского бренда

В фэшн-индустрию школьницу привела случайность Тая, фото: @smirri.photoИстория 10-летней девочки Таи напоминает сценарий к фильму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто ушел в восьмо...
- С кем встречается...
- SP 5 причин сходить ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым