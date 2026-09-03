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Новая Наталья Водянова: как 10-летняя девочка Тая из деревни на Алтае стала моделью и снялась для крупного российского бренда

Новая Наталья Водянова: как 10-летняя девочка Тая из деревни на Алтае стала моделью и снялась для крупного российского бренда

В фэшн-индустрию школьницу привела случайность Тая, фото: @smirri.photoИстория 10-летней девочки Таи напоминает сценарий к фильму.

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