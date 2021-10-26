Эксперт рассказала, в каком случае переболевший COVID-19 не получит QR-код

Не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте «Госуслуг», потому что не все после сдачи теста обращаются к врачу, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова 23 октября порталу Myslo.
Не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте «Госуслуг», потому что не все после сдачи теста обращаются к врачу, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова 23 октября порталу Myslo.
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