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Эксперт рассказала, в каком случае переболевший COVID-19 не получит QR-код

Не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте «Госуслуг», потому что не все после сдачи теста обращаются к врачу, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова 23 октября порталу Myslo.

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