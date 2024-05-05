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Каррагер о противостоянии Месси и Роналду: «7-8 человек из 10 скажут, что Лео был лучше. Это действительно подталкивало Криштиану, сыграло большую роль в его карьере»

«Должно быть, морально это было тяжело, вся эта история с Месси и Роналду. И я бы сказал, что скорее для второго, потому что думаю, что 7 или 8 человек из 10 скажут, что Месси был лучше.

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