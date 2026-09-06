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Двух человек заподозрили в покушении на убийство после ночной поножовщины в Ньюри

В городе Ньюри, Северная Ирландия, полиция задержала двух человек — мужчину и женщину около 30 лет — по подозрению в покушении на убийство.

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