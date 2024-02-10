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Солист группы Би-2 опубликовал фотографии условий тюрьмы Таиланд

Солист группы Би-2 опубликовал фотографии условий тюрьмы Таиланд

Музыкант показал, в каких условиях находилась группа, попав в тюрьму в Таиланде.Солист группы Би-2 Егор Бортник* опубликовал фото и видео, на которых запечатлено пребывание коллектива в тюрьме в Таиланде.

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