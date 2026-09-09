Чемпионский болид Red Bull проехал по метро Мадрида

Alberto Nevado / Red Bull Content PoolВ честь возвращения Гран-при Испании в Мадрид спустя 45 лет команда Oracle Red Bull Racing вывела болид RB88, на котором немец Себастьян Феттель в 2012 году завоевал чемпионский титул, на рельсы мадридского метро перед дебютом австрийского коллектива совершенно новой трассе MadRing Circuit.
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