Чемпионский болид Red Bull проехал по метро Мадрида

Alberto Nevado / Red Bull Content PoolВ честь возвращения Гран-при Испании в Мадрид спустя 45 лет команда Oracle Red Bull Racing вывела болид RB88, на котором немец Себастьян Феттель в 2012 году завоевал чемпионский титул, на рельсы мадридского метро перед дебютом австрийского коллектива совершенно новой трассе MadRing Circuit.