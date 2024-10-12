Рамблер
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рамблер

29 подписчиков

Люди в Киеве избавляются от билетов на концерты из-за массовых облав

В украинской столице проходят облавы военкомов на молодых мужчин. Так, после проведенной военкомами облавы на зрителей концерта группы «Океан Эльзы», состоявшегося 11 октября, где военные и полиция задерживали мужчин призывного….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх