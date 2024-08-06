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Царьград

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Власти Перми вновь выделят деньги на ремонт перехода на улице Уральской

Власти Перми вновь выделят деньги на ремонт перехода на улице Уральской

Его уже ремонтировали в 2023 году.Администрация Перми выделит почти 11,5 млн рублей на капитальный ремонт подземного перехода на улице Уральской, который уже ремонтировали в 2023 году.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Видать не ремонтировали..а деньги &quot;пилили&quot;..Решили повторить...
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