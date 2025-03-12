«Это не игра, это судьба»Вячеслав Фетисов в пору хоккейной карьеры был неординарной личностью. Будучи многолетним капитаном ЦСКА и сборной СССР, он имел своенравный характер и достаточную силу воли для того, чтобы идти против течения и ломать правила и стереотипы.