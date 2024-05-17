«Тарзан 3D»: Из человека в обезьяну

Приключения ради приключений В назначенный день и час на Землю падает метеорит, динозавры вымирают, а в глубине африканских руд остается мощнейший инопланетный источник энергии, которым является космическое тело.
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