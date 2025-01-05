🕯 В Евпатории открыли памятную доску морякам-десантникам Мемориал установили на набережной имени Терешковой, на месте основной высадки героев-десантников.
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🕯 В Евпатории открыли памятную доску морякам-десантникам Мемориал установили на набережной имени Терешковой, на месте основной высадки героев-десантников.