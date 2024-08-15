Алтайские таможенники пресекли ввоз 10 тонн сомнительных ягод и фруктов

Продукцию вернули в страну изготовителя Сомнительные ягоды и фрукты / Фото: Алтайская таможня В Алтайском крае в пункте пропуска "Веселоярск" остановили четыре грузовых автомобиля, которые везли из Киргизии клубнику, малину, сливу и персики, сообщает Алтайская таможня.
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