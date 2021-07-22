ЗИД «Бархан» — 3-колесный вездеход-амфибия

Россия - великая страна с большим количеством непроходимых участков. Какое удовольствие было бы - взглянуть на самые привлекательные уголки нашей Державы, но перед такой мечтой встает одна небольшая проблема - отсутствие дорожной инфраструктуры.
Россия - великая страна с большим количеством непроходимых участков. Какое удовольствие было бы - взглянуть на самые привлекательные уголки нашей Державы, но перед такой мечтой встает одна небольшая проблема - отсутствие дорожной инфраструктуры.
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