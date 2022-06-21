Военное обозрение

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Американская пресса: Стало известно о гибели ещё одного американца, решившего помочь «украинским братьям»

Американская пресса: Стало известно о гибели ещё одного американца, решившего помочь «украинским братьям»

В последнее время все больший общественный резонанс в западной прессе начинает приобретать информация о пленных и убитых иностранцах, приехавших повоевать на стороне ВСУ.

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