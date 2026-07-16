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"Сама, Европа, сама". "Американская кавалерия" на помощь уже не прискачет

"Сама, Европа, сама". "Американская кавалерия" на помощь уже не прискачет

Саммит НАТО, состоявшийся в турецком городе Анкара с 7 по 8 июля, завершился принятием декларации лидеров, которая включала в себя объявление о заключении оборонных контрактов на сумму не менее 50 миллиардов долларов.

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