Канада возобновила финансирование Ближневосточного агентства ООН

ТАСС/EPA/KHALED ELFIQI Канадские власти решили возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает CTV со ссылкой на министра по делам международного развития страны Ахмеда Хуссена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии